Назван перечень дорог, которые запланированы к ремонту в рамках профильного национального проекта



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В Пермском крае в перечень объектов, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вошли 52 участка дорог и улиц местного значения на территории городов Перми, Краснокамского, Добрянского и Пермского районов.

Планируется, что в общей сложности в рамках нацпроекта будет отремонтировано и реконструировано 68,3 км муниципальных дорог и улиц, в том числе: в Перми — 25,1 км, в Пермском районе — 23,5 км, в Добрянском районе — 8,6 км, в Краснокамском районе — 11,0 км.

Кроме того, в паспорт на 2019 год в нацпроект включены три региональных дорожных объекта: региональная автомобильная дорога Горнозаводск — граница Свердловской области — всего 13,5 км;

следующий объект — Восточный обход г. Перми от 4-го км до 9-го км, вторая очередь реконструкции. Здесь работы уже ведутся, завершены будут осенью 2019 года;

также в нацпроект включён обход посёлка Куеда. Он вошёл в проект по целевому показателю: снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Строительство начато в 2018 году, ведётся за счёт средств краевого бюджета, срок завершения — осень 2019 года.

В национальном проекте участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.