В Перми на перекрёстке ул. Куйбышева и Луначарского провалилось дорожное полотно

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Фото: vk.com/ПодслушаноПермь

В центре Перми на перекрёстке ул. Куйбышева и Луначарского 28 февраля произошёл провал дорожного полотна. Инцидент случился приблизительно в 11:30.

Под провал попал один автомобиль, после его буксировки больше в яму никто не попадал. На месте работают специалисты «Новогор-Прикамье». Для устранения последствий рабочим пришлось вырыть яму диаметром в несколько метров. Предварительно авария произошла из-за прорыва трубы водопровода.



Примечательно, что две недели назад на этом месте проводились работы по установке ливневой канализации. Подрядчиком выступала компания «ДТИ».

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