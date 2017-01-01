Для дорог Прикамья закупят знаки на 3 млн руб.



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Фото: Константин Долгановский

Управтодор Пермского края определился с поставщиком дорожных знаков для краевых дорог. Согласно итогам аукциона, победителем признано ООО «Пульсар» (г. Екатеринбург), предложившее цену 3 282 062 руб.

По условиям контракта подрядчик в срок до 30 ноября 2019 г. должен поставить дорожно-эксплуатационной службе краевого Управтодора 1456 дорожных знаков и 300 кв. м знаков индивидуального проектирования.

Знаки должны быть изготовлены из световозвращающих материалов, имеющих оптическую систему из микропризм, отвечающих требованиям ГОСТ. Дорожные знаки будут установлены либо заменены на региональных автодорогах Пермь — Ильинский, Нестюковский тракт, Пермь — Усть-Качка, шоссе Космонавтов, Пермь — Новые Ляды, Пермь — Березники (участок от 26-го до 41-го км).