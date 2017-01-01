Пермский край среди первых подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

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Пермский край вошёл в число первых регионов, с которыми институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и банк ДОМ.РФ подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

В рамках документа представители ДОМ.РФ будут оказывать информационно-аналитическую поддержку Пермскому краю и местным застройщикам по изменениям в Федеральном законе №214.



Банк ДОМ.РФ будет анализировать проекты жилищного строительства при предоставлении проектного финансирования, оценивать уровень кредитоспособности проектов и соответствия проектов и застройщиков требованиям законодательства. При этом институт ДОМ.РФ будет принимать решения о предоставлении поручительства по таким кредитам. Также для повышения доступности жилья банком ДОМ.РФ предусмотрена реализация в Прикамье программ ипотечного кредитования.



ДОМ.РФ и банк ДОМ.РФ планируют заключить аналогичные соглашения о сотрудничестве и с другими регионами, в которых ожидается переход наибольшего объёма строительства на механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

Соглашения о взаимодействии также подписаны с Республикой Татарстан, Саратовской и Ивановской областями.