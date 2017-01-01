Прикамский лыжник завоевал серебро Чемпионата мира

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Уроженец города Чайковский Глеб Ретивых выиграл серебряную медаль на проходящем в австрийском городе Зеефельде Чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Прикамский спортсмен принял участие в командном спринте вместе с Александром Большуновым, сообщает сайт Федерации по лыжным видам спорта России. Первое место досталось представителям Норвегии, третье — итальянцам. Для российской сборной эта награда стала уже четвертой. Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до 3 марта. Помимо лыжных гонок на нём разыгрываются награды в лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться