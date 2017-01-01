Площадь с амфитеатром, фонтаном и подсветкой

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В квартале 68 на пермской эспланаде закончены работы по обустройству основных коммуникаций. Об этом 26 февраля рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов на стройплощадке.

«На сегодняшний день мы вышли из зоны строительства фонтана в створ улицы Осинской. На этом участке полностью проложены все коммуникации, необходимые для функционирования площади, переустроена тепловая сеть, проложены водопроводы, канализация для административных зданий, заложены коммуникации под поливочный водопровод, поскольку здесь все газоны и объекты озеленения будут оснащены автоматическим поливом. Также проложены коммуникации для устройства наружного освещения, декоративного освещения, архитектурной подсветки, фото- и видеофиксации».

Глава Перми Дмитрий Самойлов на своей страничке в соцсети Instagram поделился: «Сейчас ведутся работы по возведению заглублённых кафе, которые будут находиться в холмах. Заканчивается устройство перекрытия на первом кафе и в ближайшее время начнется на втором. Затем подрядчик приступит к планировке территории, чтобы создать тот рельеф, который предусмотрен проектом».



«После схода снега начнутся работы по устройству газонов и системы автополива. В целом работы ведутся без остановки, и с апреля планируется усиление активности для устройства покрытия, входов, интерьерных решений», — отметил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство».

К ближайшему Дню города в квартале 68 должна появиться площадь с амфитеатром, фонтаном, подсветкой и пешеходными дорожками.

Напомним, 21 февраля в стенах городской администрации при главе Перми состоялось обсуждение дизайн-проектов благоустройства парков и скверов, на котором в том числе участники обсудили предварительный проект 66-го квартала — соседнего участка эспланады, где расположен памятник «Героям фронта и тыла».

Главная идея — квартал будет разделён на несколько многофункциональных зон для круглогодичного времяпрепровождения.

Как написал после обсуждения на своей страничке в соцсети Instagram глава города Дмитрий Самойлов, в ходе капитального ремонта планируется организовать новые зоны отдыха для детей и взрослых, реконструировать пешеходные дорожки и увеличить их количество, установить современные малые архитектурные формы, реконструировать сети освещения.



Планируется, что при капитальном ремонте квартала 66 также будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, а новые пешеходные дорожки будут обустроены с использованием разных материалов мощения. Также на территории появятся новые лавочки, урны, будут установлены шезлонги, навесы, высажены новые деревья и кустарники.



Все элементы благоустройства будут мобильными, что позволит их демонтировать и устраивать масштабные культурно-массовые мероприятия. В зимнее время года возможно преобразование центральной площади путём устройства катка, рождественских ярмарок, новогоднего праздничного оформления.

Существующие плиты Аллеи Памяти будут сохранены и перенесены по краю аллеи, чтобы исключить движение пешеходов по ним. При таком расположении более чем в три раза увеличивается количество мест для устройства новых плит.

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