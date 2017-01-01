На «Азоте» улучшают экологические показатели



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Фото: пресс-служба предприятия

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершён ряд мероприятий, которые позволят вывести на новый уровень экологические показатели производства.

Масштабные работы были произведены в цехах по производству гранулированной и водоустойчивой аммиачной селитры. В них смонтированы установки по упариванию сточных вод, которые образуются в результате производства амселитры, мощностью 5 куб. м в час для цеха №3 А и 3 куб. м в час для цеха №3. В итоге сточные воды концентрируются до такой степени, что могут использоваться обратно в процессе производства продуктов подразделений. Кроме того, в цехе гранулированной аммиачной селитры дополнительно к установке по упариванию смонтирован специальный фильтр. Он позволит вернуть в технологию не только стоки, но и промывные технологические воды, которые образуются в результате чистки оборудования цеха. Фильтр спроектирован специально для филиала «Азот» и имеет уникальную систему самоочистки.

Экологический проект по переработке сточных вод реализован и в цехе нитрит-нитратных солей «Азота». Там смонтированы две новые ёмкости объёмом 3 куб. м и 500 куб. м. Трёхкубовая ёмкость необходима для растворения солей, которые не попали в технологию. После растворения стоки перекачиваются на переработку. Также в отделении калиевой селитры была установлена ёмкость на 500 куб. м, которая выполняет роль хранилища стоков, ежемесячно образующихся после промывки оборудования цеха. Эти стоки также перерабатываются и могут быть использованы обратно в технологии производства нитрит-нитратных солей.

Алексей Мальцев, начальник отдела модернизации и реконструкции «Азота» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В результате реализации этих масштабных проектов достигнуты две глобальные цели. Первая — филиал «Азот» может возвращать обратно в технологический процесс значительную часть переработанных сточных вод. Это выведет на новый уровень экологические показатели производства предприятия. Вторая цель — экономия ресурсов. После переработки стоков подразделения могут повторно использовать их для производства основных продуктов, тем самым экономить сырьё.

В 2019 году мероприятия по охране окружающей среды продолжатся. На эти цели в бизнес-плане филиала планируется выделить 105,7 млн руб.



По сообщению пресс-службы предприятия