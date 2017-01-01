Вопрос по высотности нового корпуса Пермского авиатехникума отправлен на рассмотрение в гордуму Новый корпус будет рассчитан на тысячу студентов

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Комитет Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 20 февраля рассмотрел вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки относительно территории, ограниченной ул. Горького, Екатерининской и Луначарского.

Здесь руководство Пермского авиационного техникума им. Швецова планирует построить новый учебный корпус площадью около 15 тыс. кв. м, рассчитанный на обучение 1 тыс. студентов.

На этот участок (как и на всю центральную часть города) наложено ограничение по высотности «до 20 м» из-за скопления исторических объектов. Но из-за технических особенностей новое здание достигнет высоты 24 м 24 см. Поэтому руководство техникума в ноябре прошлого года сначала обратилось в комиссию по землепользованию и застройке, а теперь вопрос стал предметом рассмотрения градостроительного комитета.

По проекту корпус будет пятиэтажным, но первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушает высотный регламент.

Заявители сообщили, что существующие корпуса техникума не способны комфортно вмещать всех 1,5 тыс. обучающихся, а также аудитории и мастерские. Поэтому в любом случае техникуму нужны дополнительные помещения. А так как эти корпуса являются историческими объектами, то сносить их нельзя.

Изменение высотности в виде исключения не встретило возражений сначала у членов комиссии по землепользованию и застройке, а теперь и у членов комитета по градостроительству. Окончательно вопрос смены высотности на участок должны решить депутаты гордумы на пленарном заседании.

Другое дело — архитектурное решение нового корпуса. Оно вызвало множество вопросов и на комиссии, и на комитете. Основная претензия — внешний вид не вписывается в историческую застройку района. По заверению первого заместителя главы горадминистрации Виктора Агеева, облик техникума должен стать предметом обсуждения градостроительного совета при главе города. В любом случае, высотность корпуса от этого не изменится. Планируется, что строительство нового корпуса начнётся в следующем году за счёт инвестиций.

Кстати, на заседании член комитета депутат Михаил Бесфамильный сообщил, что заявка авиатехникума за последние годы уже 13-я по превышению разрешённой высотности, «из них девять заявок были одобрены на всех уровнях, ещё три получили положительные заключения, но в последний момент были отозваны из гордумы».

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