В Перми за месяц с земельных должников взыскано более 7 млн руб.



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В городском департаменте земельных отношений ужесточили меры по борьбе с задолженностью. За месяц специалисты ведомства подали более 150 судебных исков и взыскали с должников через суд 7,03 млн руб., сообщает информационно-аналитическое управление администрации г. Перми .

По состоянию на начало февраля на рассмотрении в судах находятся 554 исковых заявления о взыскании задолженности за аренду земельных участков. Из них 386 заявлений были поданы в 2018 году. Ещё 168 исков подали в 2019 году, что в три раза превышает данный показатель прошлого года. За аналогичный период 2018 года департаментом было подано 54 исковых заявления.

Параллельно с этим ведётся работа с новыми должниками, у которых ещё на начало 2019 года долгов за аренду земельных участков не было. В адрес землепользователей направлены претензии по 49 договорам аренды на общую сумму задолженности 7,5 млн руб. Вместе с претензией должник получил SMS-сообщение о необходимости уплаты долга, а пользователи «Личного кабинета» — соответствующее уведомление от сервиса. В случае если землепользователи не погасят образовавшуюся задолженность, вслед за претензией они получат в свой адрес иск в суд.

Реестр должников можно посмотреть здесь.