«Единороссы» проверили крупного молочного производителя в Прикамье

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Во вторник, 19 февраля, актив партпроектов «Российское село» и «Народный контроль» провёл выездное мероприятие. На молочном комбинате в Верещагино партийцы проверили соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» при маркировке молокосодержащих продуктов, сообщает пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края .

11 января 2019 года закончился 180-дневный срок, который был отведён производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с изменёнными названиями и маркировкой.

Согласно поправкам в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира.

В течение января — февраля партийные проекты «Российское село» и «Народный контроль» проводят в Пермском крае мониторинги в магазинах для выявления нарушений в оформлении молокосодержащих продуктов, содержащих растительные жиры. Как пояснил член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль», руководитель «Молодой Гвардии» Пермского края Игорь Новосёлов, рейды по крупным торговым сетям и небольшим магазинам будут продолжены, в настоящее время серьёзных нарушений не обнаружено.

Ежедневно на молочном комбинате «Вемол» в Верещагино перерабатывают до 70 т сырья. На его основе выпускают всю линейку кисломолочной продукции: кефиры, разнообразные йогурты, творог, сметану, масло и т. д. Верещагинский молкомбинат — один из крупнейших производителей своей отрасли в крае, лидер по выпуску творога в регионе. Его продукцию можно встретить не только в Пермском крае, но и в Москве, Свердловской и Ленинградской областях. Один из главных принципов верещагинского предприятия — здесь не используют добавки растительного происхождения, в том числе пальмовое масло.

Сергей Ветошкин, региональный координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия»:

— Мы внимательно отслеживаем качество молочной продукции, которую выпускают региональные производители. Сегодня в Пермском крае активно развивается молочное производство, на эти цели направляется практически треть средств регионального бюджета, выделенная на АПК (порядка 650 млн руб.). И важно, чтобы люди получали качественные продукты. На верещагинском комбинате мы посмотрели весь цикл производства, от выгрузки молока до готовой продукции, нарушений не выявили.