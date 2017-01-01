Краевой минобр считает лишним федеральный закон по питанию первоклассников

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И. о. министра образования Пермского края Лариса Сидорова считает лишним проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ о «Об образовании в РФ» в части «совершенствования организации питания учащихся, получающих начальное общее образование в общегосударственных организациях». Об этом она сообщила 19 февраля на заседании комитета Заксобрания по социальной политике.

Проект ФЗ предусматривает обязательным добавление в рацион питания учеников первых — третьих классов молока, кефира и сока. По словам Сидоровой, в региональных нормах присутствуют эти продукты в разных формах (сок — в естественном виде, а кисломолочные продукты содержатся в разных блюдах) и фактически произойдёт дублирование местных и федеральных инициатив.



Она добавила, что по медицинским и другим причинам некоторым детям запрещено употреблять молочную продукцию, но закон всё равно обяжет выделять на каждого ребёнка эту продукцию. Кроме того, это будет дополнительным обременением для бюджета в размере 219 млн руб.



Инициативу по отзыву проекта поддержал губернатор Максим Решетников, и это станет предметом обсуждения на пленарном заседании Заксобрания 21 февраля. Как и вторая инициатива касаетельно того же законопроекта — «о дополнительных гарантиях педагогических работников» (то есть о мерах соцподдержки).



Как отметила Лариса Сидорова, в регионе уже работают несколько программ соцподдержки учителей (например, повышенная зарплата в сельской местности, компенсация за коммунальные услуги в сельской местности и т. д.) и федеральная инициатива их дублирует. Кроме того, федеральный закон обяжет дополнительно тратить из бюджета 200 млн руб. ежегодно.