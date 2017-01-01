В Перми аварийные дома не могут снести из-за судебных разбирательств Собственники квартир недовольны размером выкупной стоимости

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 19 февраля, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания замминистра строительства, начальник управления жилищной политики Фаина Минх сообщила, в 2018 году в рамках региональной программы планировалось расселить 16 тыс. кв. м аварийного жилья в шести муниципалитетах. По словам чиновницы, все дома, попавшие в регпрограмму к 2018 году, уже расселены. Часть из них уже снесли.

Исключение составляет город Пермь. Там приобрели всё необходимое жильё и уже приступили к формированию земельных участков, чтобы в этом году выставить их на торги. Но часть собственников обратились с исками в суд об установлении размера выкупной цены. Фаина Минх надеется, что суды вынесут решения до апреля этого года. При этом она отметила, что после того как появилась возможность получить выплаты вместо квартиры, количество исков в суд уменьшилось почти в два раза.

Напомним, весной 2018 года краевое правительство приняло новую трёхлетнюю региональную программу по расселению аварийного жилья. Расселение решили вести на принципах комплексности освобождения территории от аварийного жилья, чтобы потом эти земельные участки можно было реализовать на торгах, а полученные от продажи средства вложить в расселение аварийного жилья. Планируется, что за три года реализации программы будут освобождены земельные участки для нового строительства общей площадью более 14 га. По предварительным данным органов местного самоуправления, данные участки могут быть реализованы за 1 млрд руб., что позволит дополнительно расселить почти 24 тыс. кв. м.