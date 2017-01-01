Суды Пермского края за год рассмотрели более миллиона дел

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По итогам 2018 года, количество рассмотренных дел в различных формах судопроизводства на территории Пермского края составило 1 069 739. Это рекорд за 80 лет существования системы. Такие данные привёл председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов на пресс-конференции 15 февраля.

Большую часть процессов (72%) составили суды по гражданским и административным делам. При этом нагрузка на одного судью увеличилась на 17%.

По его словам, это говорит о том, что граждане научились решать свои вопросы цивилизованными методами.

Владимир Вельянинов, председатель Пермского краевого суда:

— Цивилизованный порядок разрешения дел в суде — это нормальное явление, это показатель присутствия правового государства. Мы перешли от радикальных способов своей защиты к цивилизованному разрешению ситуации.

Председатель рассказал о внедрении специальных судебных мобильных групп, которые в случае большого количества обращений будут направлены на самые загруженные судебные участки. Также спикер упомянул об успешном внедрении института медиации, когда возникающие правовые вопросы решаются представителями муниципальных служб в досудебном порядке.

Говоря о планах на 2019 год, Владимир Вельянинов отметил грядущее введение с 1 сентября обязательного аудиопротоколирования всех судебных заседаний и системы автоматизированного распределения дел между судьями. Кроме того, по его словам, необходимо наладить процесс цифровизации работы судов.

«Нужно уходить от огромного количества бумажного документооборота. Назрела необходимость объединить в одну систему программу ПИ АМИРС, с которой работают на участках мировые судьи, программу ГАС «Правосудие», иные программы, чтобы документы оперативно доходили до интересантов. Я думаю, что в 2019 году мы решим этот вопрос, в том числе с помощью федерального законодательства», — резюмировал Владимир Вельянинов.