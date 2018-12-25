В Березниках на поверхность выведены более 200 горняков из-за задымления

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В Березниках 15 февраля на руднике шахты №4 на поверхность выведены более 220 горняков из-за задымления.

Как сообщили в ПАО «Уралкалий», план мероприятий по локализации и ликвидации аварий был задействован в 19:30 по местному времени. Задымление произошло в дизельном компрессоре бункера №1 рудоуправления №4.

В компании утверждают, что задымление ликвидировано и угрозы жизни работников нет. После инцидента организовано проветривание прилегающих выработок.

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