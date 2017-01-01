Максим Решетников: Цели перестают казаться невозможными, если понимать, как их достичь На Сочинском форуме обсудили проблемы реализации приоритетных национальных проектов в регионах

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Сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи Максим Решетников принял участие в панельной сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути». Федеральные эксперты и главы регионов обсудили, насколько реализуемы показатели нацпроектов, и хватает ли у регионов ресурсов и свободы для принятия решений для достижения поставленных целей.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что они ставили каждому региону такие задачи, чтобы в целом рост российской экономики был выше общемирового уровня. После этого министр указал на губернатора Пермского края и предложил дать ему слово, чтобы тот смог первым рассказать про свои показатели нацпроектов. Но модератор встречи, глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Антон Макарова, вероятно, вспомнив выступление Максима Решетникова на Гайдаровском форуме и полемику с первым вице-премьером Правительства РФ, министром финансов Антоном Силуановым, решил сначала разобрать другой регион. «Я впервые вижу, что кто-то смог договориться с Максимом Решетниковым. Мы в порядке эксперимента тоже его тоже послушаем, но потом», — настоял он. Позднее модератор пояснил, что хотел показать нереализуемость показателей нацпроектов на примере того региона, чьи представители в зале отсутствуют и не могут опровергнуть его слова.

Когда губернатору Пермского края всё-таки дали микрофон, он заявил, что показатели не кажутся невозможными, если понимать, как их достичь. «Приведу пример на сфере здравоохранения, где процесс был начат ещё в ноябре прошлого года. В начале, когда нам спустили показатели по снижению смертности от онкологии и кардиологии, их достижение казалось невозможным. Но потом Минздрав РФ начал работать с регионами, расписал все программы и мероприятия, и стало понятно, что задачи хоть сложные, но вполне решаемые», — отметил глава Прикамья.

Максим Решетников также сообщил, что сейчас они на примере Пермского края разрабатывают программу по достижению тех или иных показателей в экономике, чтобы каждый регион мог примерить её на себя и понять масштаб задач, которые перед ним стоят. Начали с занятости населения: сделали баланс трудовых ресурсов, наложили изменения параметров пенсионного возраста и посмотрели, сколько молодёжи будет выходить на рынок труда. В результате получилось, что в ближайшие шесть лет в регионе надо создать 70 тыс. рабочих мест для молодёжи, что, по словам Максима Решетникова, составляет 15% от всей легальной занятости в экономике Пермского края. «Дальше берём каждую отрасль промышленности и определяем, какие там есть инвестиционные отрасли и препоны, чтобы запустить инвестиции. И такую работу относительно себя должен провести каждый регион. Нам нужно переходить от пустого иногда обсуждения «Кому и сколько отмерить в граммах?» к вопросу «Откуда мы всё это будем брать?», — пояснил он.

Вторым из губернаторов выступил глава Тульской области Алексей Дюмин. Он заявил, что согласен с губернатором Прикамья. «Показатели обсуждать уже поздно. Они уже есть, и мы, конечно, будем их выполнять. Но мы подписываем соглашения по реализации нацпроектов, не зная, по каким методикам эти показателями рассчитаны, и как их достичь. Например, мы не понимаем, как Тула сможет нарастить экспортные перевозки по авиационным линиям. У нас нет аэропорта. Есть только десантная дивизия. Но я точно не смогу с ними договориться по поводу экспортных перевозок заграницу», — возмутился он. Также Алексей Дюмин пожаловался, что кроме нацпроектов региону приходится выполнять майские указы президенты 2012 года, где региону нужно вкладывать большую долю средств, чем в новые нацпроекты.

На это Антон Силуанов заявил, что нацпроекты — это не нечто закостенелое. «Мы договорились по ходу реализации нацпроектов пересматривать и меры государственной поддержки. Поэтому если как-то проект не идёт или нуждается в господдержке, ресурсы будут перераспределены на тот, который требует дополнительных финансов. А показатели нужно будет нагонять в последующие годы», — пояснил он и добавил, что министерства, которые до сих пор не разослали регионам методики по реализации нацпроектов, пришлют всё на следующей неделе.

После этого эксперты обсудили, достаточно ли регионам свободы для принятия решений для достижения поставленных целей. В частности, Андрей Макаров напомнил, что, по Конституции, Россия — это федеративное государство, и предложил пересмотреть принцип распределения полномочий между центром и регионами. «Может, стоит вернуться к бюджетному и налоговому федерализму? А то у нас спускаются не только показатели, но и методики, в которых указывается, как этих показателей достичь», — подчеркнул модератор. Антон Силуанов немного опешил от такого заявления, но потом объяснил, что если правительство РФ будет менять принцип распределения полномочий, то надо будет менять принцип распределения налогов и ответственности за те или иные обязательства государства. «Мне кажется, нужно сосредоточиться над реализацией указов. А то если мы сейчас ещё будем тасовать полномочия с одного уровня в другой вместе с финансовыми ресурсами, то нам мало не покажется. Это очень серьёзная, капитальная работа», — пояснил глава Минфина. Однако заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что согласна с тем, что нужно давать регионам некоторую свободу в принятии решений, направленных на обеспечение показателей национальных проектов в сферах, которые являются для них приоритетными. И Антон Силуанов с ней согласился.

В конце панельной сессии модератор попросил прощения перед губернаторами, которым так и не дал слово. «Но знайте, что я вас не обделил, а пожалел. Потому что никто не знает, что будет с теми, кто выступил», — пошутил он.

