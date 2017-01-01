Должники расплачиваются с «ЭнергосбыТ Плюс» автомобилями

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В Перми прошёл совместный рейд судебных приставов и специалистов «ЭнергосбыТ Плюс». По его итогам у должников, чья общая сумма неплатежей за тепло и горячую воду превысила 200 тыс. руб., арестованы автомобили. Об этом сообщает Региональный центр стратегических коммуникаций группы «Т Плюс» в городе Перми.

Жительница дома по проспекту Парковому лишилась своего автомобиля Toyota Auris из-за долга за тепло и горячую воду в размере 84 тыс. руб. Передислоцировавшись в соседний двор, приставы арестовали автомобиль ВАЗ-2110, принадлежащий молодому человеку. Общий солидарный долг его семьи за теплоресурсы — более 100 тыс. руб. Транспортные средства можно будет вернуть только в случае полного погашения задолженности.

Для возвращения своего имущества должникам необходимо уплатить задолженность в рамках исполнительного производства, а также понести дополнительные расходы — заплатить исполнительский сбор. В случае если граждане не исполнят свои обязательства, их автомобили в кратчайшие сроки будут реализованы, а вырученные средства направлены на погашение задолженности.

На конец декабря 2018 года в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 2 млрд рублей. На сегодняшний день в работе находится около 50 тысяч исполнительных листов.