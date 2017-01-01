За первые семь дней февраля в Перми выпало 80% месячной нормы осадков

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Фото: Константин Долгановский

С начала февраля в Перми выпало 24 мм осадков, это порядка 50 см свежевыпавшего снега. Такое количество осадков составляет 80% от месячной нормы февраля, сообщили в администрации города

В ночь с 7 на 8 февраля в уборке было задействовано порядка 300 единиц техники и около 340 человек, осуществляющих уборку вручную.

В городе работают пять полигонов для складирования снега, они размещены в разных районах и могут вместить до 3 млн кубометров снега. За период с 7 по 8 февраля с территории города было вывезено около 12,8 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания — уже 475,3 тыс.

В выходные подрядчики сосредоточатся на вывозке снежных валов. Водителям рекомендуют не парковать машины вдоль обочин, так как это мешает работе снегоуборочной техники, а также не оставлять на ночь автомобили на парковках.