В 2019 году на ремонт предаварийных домов требуется порядка 50 млн руб. Подпрограмму по ремонту предаварийного жилья планируют согласовать с министерствами в первом полугодии

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Предаварийный дом 1931 года постройки на ул. Индустриализации, 12 (Рабочий посёлок). Фото: domofoto.ru

Сегодня в Заксобрании состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края. Как сообщил зампредседателя правительства по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ Антон Удальёв, Фонд капремонта уже запустил работу над созданием постановления правительства об утверждении в программе капремонта подпрограммы по реконструкции предаварийного жилья.

«Я гарантирую, что наши внутренние согласования будут идти очень долго, так как документ нужно согласовывать с минстроем в части объектного состава и с минфином в части выделения средств на софинансирование», — сообщил чиновник. При этом он добавил, что первом полугодии вопрос с согласованием домов и сумм софинансирования в рамках подпрограммы будет решён.

Чиновник пояснил «Новому компаньону», что примерная сумма, которую требуется выделить на 2019 год из бюджета края на реализацию подпрограммы, составляет 50 млн руб. На вопрос, когда они планируют выйти в ЗС с проектом поправок в бюджет, чиновник ответил, что это решает губернатор.

Напомним, в ноябре 2018 года на заседании Общественной палаты Пермского края гендиректор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов сообщил, что сейчас в программе капремонта около 300 домов, имеющих признаки ветхости (износ более 70%). В основном это дома с тремя и менее этажами и деревянными стенами. По словам Баранова, такие здания ремонтировать нецелесообразно, так как после ремонта дом всё равно признаётся аварийным. Кроме того, стоимость такого ремонта зачастую оказывается выше предусмотренной регламентом.

Подпрограмма как раз разрабатывается, чтобы решить проблему этих домов. Дмитрий Баранов пояснил, что если обследование показывает износ дома более 70%, а межведомственная комиссия не признаёт его аварийным, собственники могут принять решение о реконструкции многоквартирного дома. В этом случае дома из программы капремонта не исключаются и собственники продолжают уплачивать взносы на капитальный ремонт.

«Здесь включается механизм софинансирования из краевого и муниципального бюджетов. Фонд будет проводить ремонт трёх основных конструктивных элементов: крыши, фасадов и фундамента — то, что нужно, чтобы дом не упал. Второй вариант решения, который могут принять собственники, — снести дом за свой счёт и определить выкупную стоимость 1 кв. м. Здесь мы не исключаем возможность софинансирования. Например, если эту землю хочет выкупить застройщик», — сообщил гендиректор Фонда капремонта.