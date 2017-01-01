Морозы начнут отступать в среду

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Фото: Константин Долгановский

Самые морозные дни на этой неделе ожидают пермяков в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля. Как сообщает Гидрометцентр России, дневная температура достигнет -22°. Пик морозов придётся на ночь с понедельника на вторник — до -28°.

Со среды начнётся постепенное повышение температуры воздуха из-за прихода циклона, сопровождаемого снегопадами. К пятнице, 8 февраля, дневная температура воздуха поднимется до -11°, ночная до -16°.

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