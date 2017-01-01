В Прикамье выбрали почти всех подрядчиков на содержание региональных дорог Итоги аукциона по лоту №4 подведут в конце февраля

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подвело итоги шести аукционов по выбору подрядчиков на содержание региональных дорог на период с апреля 2019 года до сентября 2022 года.

Общая начальная цена контрактов по шести лотам составила 3,29 млрд руб. Однако в ходе торгов в соответствии с предложениями победителей аукционов общая цена контрактов снизилась до 2,77 млрд руб.

Лот №1 (Бардымский, Куединский, Чернушинский, Еловский, Осинский и Чайковский районы — всего более 422 км) достался ООО «Дорос» (Чернушка). Договор на 709 млн руб. уже заключён. Победителем по лоту №2 (297 км в Ильинском, Карагайском, Верещагинском, Нытвенском, Краснокамском, Добрянском районах) стал ИП Иван Гуринов из посёлка Юг. Как сообщает пресс-служба минтранса, договор на 398,5 млн руб. подпишут 20 февраля. Подрядчиком, получившим контракт на содержание 174 км в Пермском, Осинском, Кунгурском районах, стал пермский предприниматель Сагател Карапетян (лот №3, 281,3 млн руб.).

Лот №6 (500 км в Усольском, Юсьвинском, Гайнском, Косинском, Кудымкарском, Юрлинском, Кочёвском районах) достался пермскому ООО «Северный Альянс». Договор на 794,4 млн руб. будет подписан до 5 февраля. Участки региональных дорог в Большесосновском, Частинском, Нытвенском, Оханском, Частинском, Верещагинском, Сивинском, Очёрском, Карагайском районах (лот №7, всего 408,7 км) будет содержать пермское ООО «ПСК Стройэффект. Договор на 544 млн руб. будет подписан 20 февраля. Подрядчиком по лоту №9 (47,3 км в Кишертском, Суксунском, Кунгурском районах) станет ООО «Технология» из Усть-Кишерти. Договор на 48,2 млн руб. подпишут до 5 февраля.

Отметим, итоги по лоту №5 (300 км в Красновишерском, Чердынском, Соликамском районах и Березниках), №8 (319,3 км в Добрянском, Гремячинском, Губахинском, Кизеловском, Александровском, Усольском районах и Березниках) и №10 (373,7 км в Кунгурском, Уинском, Бардымском, Октябрьском и Чернушинском районах) подвели ещё в декабре 2017. Договоры с подрядчиками — березниковским ООО «СК «Химспецстрой» (лоты № 5 и №8) и ООО «Дорожник» из села Моховое в Кунгурском районе — действуют до 20 сентября 2022 года.

Не разыгранным пока остаётся только аукцион по лоту №4 (336,5 км региональных дорог в Горнозаводском, Кунгурском, Берёзовском, Лысьвенском, Чусовском районах). Начальная стоимость составляет 673 млн руб. Аукцион планируется провести 18 февраля.