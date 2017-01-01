Перед обильными снегопадами в Прикамье мобилизовано 700 единиц техники

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в связи с предстоящими 31 января — 2 февраля обильными снегопадами, в Пермском крае мобилизовано 700 единиц снегоочистительной техники, в том числе порядка 380 единиц в Перми. Коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности.

В региональном минтрансе сообщили, что направили всем подрядчикам уведомление о неблагоприятном прогнозе. Только в одной краевой столице за эти дни может выпасть до 10 мм осадков. Водителям рекомендуют по мере возможности избегать поездок в центр города, а также не парковать машины вдоль обочин, так как это мешает работе снегоуборочной техники. Также в мэрии просят не оставлять на ночь автомобили на парковках.

Автомобилистам рекомендуется воспользоваться в эти дни общественным транспортом, чтобы не усиливать трафик на улицах города.

Контроль за безопасностью дорожного движения на региональных дорогах будет вестись с помощью 37 видеокамер и 19 метеостанций. Жители региона могут сообщить о неблагополучном состоянии дорог по телефону: 8 (342) 235 70 70, 8 (342) 235 70 71 (Центр диспетчерской службы) или через портал «Управляем вместе».