УФАС отменило торги на ремонт автодороги Р-176 «Вятка»

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Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России, ведомство выявило нарушения в действиях аукционной комиссии ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» при проведении аукциона на устройство слоёв износа на автомобильной дороге Р-176 «Вятка». Начальная цена контракта — 324 млн руб.

В антимонопольный орган обратилось ООО «ДСК Арсенал», заявка которого была отклонена. По мнению заявителя, техническая документация была оформлена таким образом, что ввела потенциальных участников тендера в заблуждение.

Ольга Андрианова, начальник отдела контроля закупок Пермского УФАС России:

— В ходе рассмотрения жалобы и в ходе проведения внеплановой проверки у заказчика работ ФКУ УПРДОР «Прикамье» был выявлен ряд нарушений, в частности не были указаны минимальные и максимальные значения некоторых показателей товаров, используемых при выполнении работ. Кроме того, требования к материалам были указаны бессистемно, что сильно затрудняло заполнение заявки и могло ввести в заблуждение потенциальных исполнителей и привести к ограничению количества участников закупки. Всё это является нарушением ч. 2 ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о закупках.

Антимонопольный орган признал жалобу ООО «ДСК Арсенал» обоснованной. Заказчику выдано предписание устранить нарушения и провести аукцион заново, внеся изменения в документацию. Должностные лица ФКУ УПРДОР «Прикамье», допустившие нарушение, будут привлечены к административной ответственности.