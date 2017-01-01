Кандидатура Марии Коноваловой утверждена для замещения вакантного депутатского мандата ЗС

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Мария Коновалова

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 29 января, состоялось заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Члены президиума единогласно проголосовали за кандидатуру Марии Коноваловой для замещения вакантного депутатского мандата. Кандидатура Марии Коноваловой будет предложена Избирательной комиссии Пермского края, а также направлена для согласования в президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, 24 января состоялось пленарное заседание Заксобрания, на котором парламентарии рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Борисова, избранного в краевой парламент от «Единой России». В результате голосования было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.