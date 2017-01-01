«Единая Россия» будет настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020—2021 годах

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В «Единой России» будут настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020—2021 годах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Об этом заявил координатор проекта «Единой России» «Городская среда», зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, комментируя слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева о том, что вопрос о распределении денежных средств регионам на благоустройство является дискуссионным и будет обсуждаться в текущем году.

«Люди по всей России активно участвовали в открытом голосовании, выбирая дворы, которые необходимо благоустроить, возлагали большие надежды на продолжение данной программы, поскольку осталось ещё много неохваченных объектов. Ни в коем случае нельзя обмануть их ожидания. «Единая Россия» приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить объёмы федерального финансирования при благоустройстве дворовых территорий на 2020—2021 годы», — подчеркнул Качкаев.

В Пермском крае по программе за 2017—2018 годы благоустроено около 1 тыс. дворовых территорий и 150 общественных мест. На эти цели из трёх уровней бюджетов было выделено 1,81 млрд руб.

«Для жителей Пермского края благоустройство дворов является важнейшим вопросом, — говорит региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов. — Ежегодно пермяки подают большое количество заявок на участие в проекте, проводя собрания собственников и обсуждая каждый участок своего двора. Повышение уровня вовлечённости жителей в преобразование пространства вокруг себя — это одна из важнейших задач, которую мы хотели решить с помощью проекта «Городская среда», и это у нас получается. Необходимо продолжить работу в этом направлении».

В 2019 году по программе Пермскому краю выделяется 1,3 млрд руб., список объектов формируется.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»