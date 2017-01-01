Уголовное дело в отношении Сергея Каштанова направлено в суд

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сергей Каштанов

Фото: Алексей Суханов

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Экол» Сергея Каштанова направлено в суд. Как пояснили в прокуратуре Орджоникидзевского района, ему инкриминируется три преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ (Побои из хулиганских побуждений). Дело расследовалось отделом дознания ОП №5 УМВД Перми.

Напомним, Сергея Каштанова обвиняют в избиении 18-летней девушки. Инцидент якобы имел место в июле прошлого года в районе Голованово. О произошедшем стало известно благодаря её тёте, которая 13 августа рассказала о произошедшем на своей странице в Facebook. В настоящее время её пост недоступен.

Тогда Сергей Каштанов, отвечая на вопрос «Нового компаньона» о произошедшем, в крайне грубой форме отказался от комментариев.