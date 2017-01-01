Министр связи посоветовал депутатам ЗС в поездках пользоваться кнопочными телефонами По словам Игоря Никитина, старые телефоны обладают более мощным приёмником и лучше ловят сигнал

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вышка

Сегодня, 22 января, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал депутатам, как продвигается работа по обеспечению дорог края сотовой связью.

По словам министра, они уже обследовали качество связи на 3 тыс. км дорог. Остальные 1,5 тыс. км планируют обследовать до июля 2019 года.

На сегодняшний день на краевых дорогах найдено 94 «белых пятна» (место, где не берёт ни один оператор). Приоритетным является 31 пятно, каждое из которых имеет протяжённость больше 1 км. Суммарная протяжённость этих «белых пятен» составляет 148 км, а оценочная стоимость их закрытия хотя бы одним из сотовых операторов — 166 млн руб. Но, по словам Игоря Никитина, эта сумма ещё будет уточняться, так как нужно подсоединять вышки к электрическим сетям. В частности, в этом году планируется закрыть 10 «белых пятен» (46 км), поставив вышки в близлежащих населённых пунктах.

Министр также рассказал, что в прошлом году на Восточном обходе Перми им удалось убрать «белое пятно» в районе Кислотных Дач: «Мегафон» полностью закрыл участок своим сигналом. МТС связь значительно улучшили. Там остался ещё маленький участок, но в течение ближайших месяцев его уберём. С «Теле2» сейчас ведутся переговоры. С «Билайном» тоже пробовали вести переговоры, но, к сожалению, у самого оператора есть определённые проблемы с развитием на территории Пермского края», — сообщил Игорь Никитин.

Глава минсвязи также показал депутатам интерактивную карту покрытия дорог сотовой связью, составленную по итогам обследования. На ней можно было увидеть не только участки, где нет ни одного оператора, но также посмотреть зону покрытия каждого оператора сотовой связи в отдельности. Пока карта находится на закрытом ресурсе, но в ближайшее время её хотят опубликовать в общем доступе.

Карта покрытия сотовой связью краевых дорог

Посмотрев на эту карту, председатель комитета Виктор Плюснин возмутился, что министерство представило некорректную информацию. «Я пользуюсь Tele2. На мой взгляд, дорога от Перми до Ильинска — это сплошное «белое пятно». А у вас на карте показано, что связь есть», — пояснил он и добавил, что нормальное качество связи подразумевает не только вызов службы 112, но и обычную возможность разговаривать по телефону.

В ответ на это министр спросил у депутата, какой у него телефон. Виктор Плюснин сообщил, что Apple iPhone 6. Игорь Никитин пояснил, что у айфонов мощность приёмника не очень сильная, так как смартфоны заточены под городские сети 4G и LTE, у которых базовые станции должны находиться очень часто. «Есть старые кнопочные телефоны. Они будут брать сигнал, потому что приёмник у них очень мощный», — отметил министр.

Это заявление потрясло депутатов, и кто-то даже воскликнул: «В современном мире же живём. Какие кнопочные телефоны?». Однако потом кто-то высказал идею использовать кнопочный только в дороге и оставлять его в машине.

Также Игорь Никитин пояснил, что на качество связи влияют даже погодные условия. Зимой сигнал экранируют снег и лёд, осенью — листва, от чего мощность сигнала может увеличиваться или уменьшаться. «В пургу сигнал у вас будет один, в ясный солнечной день — другой, когда на солнце вспышки — третий», — отметил министр и добавил, что на качество сигнала влияют даже горы и впадины.