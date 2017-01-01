Пермская филармония приглашает на премьеру «Реквиема для живых»

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Фото: Пермская краевая филармония

Пермская краевая филармония приглашает на премьеру «Реквиема для живых» (Requiem for the Living) современного американского композитора и пианиста Дэна Форреста для смешанного хора, солистов и оркестра.

Концерт состоится 1 февраля в 19:00 в Органном концертном зале.

Пермская краевая филармония всегда была «местом силы» — точкой притяжения и рождения новых творческих проектов, том числе и хоровых. За 83 года в её истории были и специальные абонементы хоровой музыки, и певческие циклы, и хоровые марафоны.В последние десятилетия интерес к хоровому искусству вновь начал активно возрождаться, поэтому Пермская филармония организовала и провела ряд крупнейших певческих фестивалей, таких, к примеру, как «Поющее поле Прикамья».

За годы существования фестиваль превратился в крупный музыкальный и культуртрегерский проект. Недаром именно этот проект вошёл в культурную программу Олимпиады в Сочи-2014.

Фото: Пермская краевая филармония

Фестиваль хорового пения Пермской филармонии «Певческое поле Прикамья» — это масштабное собрание профессионалов и любителей пения, музыкальная терапия в чистом виде, доступная зрителю любого возраста и предпочтений.

Эстафету «Поющего поля Прикамья» в 2018 году подхватил I Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки, в котором кроме Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии приняли участие молодёжный хор Balsis — «Голоса» (Латвия, художественный руководитель и дирижёр — Интс Тетеровскис), и молодёжный хор «Доместик» им. В. А. Копанева (Екатеринбург, художественный руководитель — Максим Козлов).

В новом эксклюзивном проекте Пермской филармонии впервые принимают участие молодёжный хор «Возрождение» из Нижнего Новгорода (художественный руководитель — Сергей Смирнов) и хор Kama cantabile Пермского музыкального колледжа (руководитель — Лариса Юркова, хормейстер — Нина Николаева).

В исполнении большого сводного коллектива при поддержке камерного оркестра «Орфей» (художественный руководитель и дирижёр — Пётр Юрков) впервые в Прикамье прозвучит «Реквием для живых» современного американского композитора и пианиста Дэна Форреста для смешанного хора, солистов и оркестра.

В премьерном исполнении принимают участие солисты Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Анастасия Фомиченко, сопрано, и Николай Фёдоров, тенор, а также солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская, партия органа.

Во втором отделении концерта в исполнении хора «Возрождение» прозвучат хоровые миниатюры русских, зарубежных и современных российских композиторов.

Справка

Дэниел Эрнест Форрест (р. 1978) — американский композитор и пианист. Родился в Нью-Йорке. Обучался игре на фортепиано, изучал работу хора и оркестра. Его духовная музыка есть в каталогах десяти издателей. Его самая известная работа — это крупнейшее произведение Requiem for the Living («Реквием для живых») для смешанного хора, солистов и оркестра.

Произведение создавалось с начала 2012 года до середины 2013 года и было опубликовано в августе 2013 года в двух вариантах: в полном оркестровом и в камерном — для небольших ансамблей с органом и сольными инструментами.

Перед композитором стояла сложная задача — раскрыть и обогатить древние библейские тексты современной музыкой. Произведение получилось очень красивым, волнующим и тонким по замыслу, по нюансам, убедительным и сильным по своему эффекту, производимому на слушателей.

Дэн Форрест назвал свою композицию Requiem for the Living («Реквием для живых»), делая отличие от традиционных реквиемов, которые возникли как мессы по умершим. Слово «реквием» на латыни означает «покой» или «отдохновение». По сути, традиционный реквием — это молитва об отдыхе для покойного. Главное, что отличает работу Форреста, — это его намерение попросить покоя и пощады не для мёртвых, а для живых.

Пять частей «Реквиема для живых» Дэна Форреста образуют повествование о жизни и о собственной борьбе с болью и печалью.

Вступительная часть Реквиема — традиционные тексты Introit и Kyrie — просьбы об отдыхе и милосердии, о пощаде для живых.

Вторая часть — Vanitas Vanitatum — изображает человеческие страдания на земле, рассказывает о смятении и печали, с которыми сталкивается человек.

В третьей части — Agnus Dei — призыв к освобождению и миру, о необходимости искупить человечество от тщеславия, боли, печали и разрушения.

Четвёртая часть — Sanctus — предлагает три разных взгляда — взгляд на Небеса (на Вселенную), на Землю (ту, что видно из космоса) и Человечество (на чудесных носителей образов Бога). Завершает Реквием Lux Aeterna — в ответ на первую молитву об отдыхе, на просьбу «дай им покой» даруется свет и отдых как для покойного, так и для живого. Завершающая часть Реквиема подводит к осознанию того, что наш покой и мир — в Боге.

Композитор Д. Форрест: «Я стремился написать то, что произвело бы неизгладимое впечатление. Надеюсь, что это произведение окажет сильное эмоциональное воздействие на слушателей и исполнителей».

Requiem for the Living многократно звучал в Карнеги-холле, с большим успехом исполнялся разными коллективами в Канаде, Южной Америке, Европе, Африке и Азии.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии

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