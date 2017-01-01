На этой неделе части трёх районов Перми останутся без воды

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Фото: Yandex.ru

Как сообщили в «Новогоре-Прикамье», на этой неделе жители части Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов останутся без воды.

22 января с 9:00 до 19:00:

ул. Толбухина, 14б, 15, 17 и 23.

23 января с 10:00 до 24 января 10:00:

ул. Героев Хасана, 11, 11а, 13, 17, 19, 21;

ул. Коминтерна, 14;

ул. Куйбышева, 114, 114а;

ул. Льва Шатрова, 1, 2, 9/2;

ул. Никулина, 10.

26 января с 9:30 до 20:00:

ул. Аркадия Гайдара, 13а;

бульвар Гагарина, 101, 103, 103а, 105а, 107/1, 107/2, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115, 68, 70, 70а, 70б, 72, 74, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93/1, 93\2, 93/3, 93/6, 95, 97, 99;

ул. Запорожская, 1;

ул. Казахская, 93, 71;

ул. Красные Казармы, 10, 17, 18, 19, 25;

ул. Крупской, 75, 76, 78, 78А, 79, 79а, 80, 80а, 81, 83, 85, 85а, 86а, 87а, 87б, 89а, 90, 91а, 92;

ул. Николая Островского, 111, 111а, 113, 119;

ул. Пушкарская, 69;

ул. Самаркандская, 1а;

ул. Сибирская, 94;

ул. Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 61;

ул. Ушинского, 1, 3, 5, 7, 9, 10;

ул. Холмогорская, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 23, 4б, 4в, 4г;

ул. Чернышевского, 13, 15, 15а, 15б .15в, 15г, 17, 17а, 17г, 17д, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, 7а.

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