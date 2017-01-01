Причиной пожара в центре Перми стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования Возгорание произошло в танцевальной студии на третьем этаже

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Фото: Дмитрий Енцов

По словам начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева, установлена предварительная причина пожара в бывшем здании ВКИУ на ул. Монастырской. 12 (бизнес-центр «Бажов»). Ею стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Как пояснил Бабинцев, возгорание произошло в танцевальной студии, расположенной на третьем этаже . Площадь пожара составила 20 кв. м.

По прибытии на место спасателей было сформировано десять звеньев газодымозащитной службы. Из опасной зоны спасены 15 человек, всего из здания эвакуировали 50 человек.

Напомним, пожар начался около 14:00. Сообщение об этом поступило в МЧС в 14:00, на месте работали восемь единиц техники и 24 человека личного состава. В 14:55 пожар удалось ликвидировать.