«Уралкалий» во втором полугодии сократил производство из-за снижения поставок в Азию

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«Уралкалий» во втором полугодии 2018 года сократил производство из-за снижения объёма поставок в Азию, сообщил журналистам основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин. «Сократили во втором полугодии производство, так как не считаем для себя выгодным продавать в Азию», — сказал он, не уточнив, насколько были снижены объёмы выпуска хлоркалия.

Дмитрий Мазепин напомнил, что «Уралкалий» считает несправедливой цену ниже $300 за тонну, которая была установлена по контрактам с Индией и Китаем в 2018 году. «Наша политика меняется. Моя цель — чтобы мы не привязывались к этому базису, есть разные рынки», — подчеркнул бизнесмен.

В «Уралкалии» отказались от дополнительных комментариев.

В декабре Мазепин говорил журналистам, что «Уралкалий» недоволен ценой, установленной по контрактам с Китаем и Индией ($290 за тонну), и переориентирует объёмы на более маржинальные рынки. Компания подписала контракт с Китаем по этой цене на незначительный объём, но отказалась от поставок в Индию, отмечал он.

Летом 2018 года конкурент «Уралкалия» — Белорусская калийная компания — заключил новые годовые контракты с Китаем и Индией по $290 за тонну, с ростом относительно прошлого года на $60 и $50 за тонну соответственно. Такие условия действуют для Китая по июнь, для Индии — по июль 2019 года. «Уралкалий» позднее заявлял, что считает такую цену для рынков Азии необоснованной и может сократить производство, соотнося его с ценами и спросом.

Производство «Уралкалия» в 2017 году было на рекордном уровне — примерно 12 млн т. Данные по производству за 2018 год компания не раскрывала. Объём продаж в первом полугодии прошлого года составил 5,9 млн т (традиционно около 20% продаж приходится на внутренний рынок, остальное — экспорт).

Китай и Индия — крупнейшие контрактные рынки хлоркалия — традиционно получают скидку к спотовым котировкам. В конце 2018 года спотовые цены на калий были на уровне $310 за тонну в Юго-Восточной Азии и превышали $350 за тонну гранулированного калия в Бразилии.