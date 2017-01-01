Авиаперевозчик «Азур эйр» отменил чартерные рейсы в Дубай

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Авиакомпания «Азур эйр» временно не будет выполнять авиарейсы из Перми в Дубай. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Как пояснили изданию в пресс-службе авиаперевозчика, соответствующее решение принял заказчик данного рейса. Чартерная программа будет временно приостановлена начиная с февраля. Предполагается, что её возобновят в марте. Туристам, оплатившим путёвки в ОАЭ, предлагают изменить город вылета или аннулировать тур с возвратом денег.

Напомним, чартерная программа авиакомпании «Азур эйр» предполагает также выполнение перелётов из Перми в турецкую Анталью. Ранее «Азур эйр» получила разрешение Росавиации на выполнение международные пассажирские авиаперевозок из Перми в Китай. Рейсы из аэропорта Большое Савино в город Санья будут осуществляться два раза в неделю.