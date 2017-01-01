Зампред совета директоров «Уралкалия» встретился с делегацией Зимбабве

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В офисе компании «УРАЛХИМ» состоялась встреча Председателя Делового совета Россия — Зимбабве, председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», зампреда совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрия Мазепина с членами делегации Республики Зимбабве.

В состав делегации вошли: посол Зимбабве в России Майк Николас Санго, министр земель и сельского хозяйства Перранс Шири, министр ресурсов Уинстон Читандо, министр финансов Мтхули Нгубе, глава Резервного банка Зимбабве Джон Мангудья. Во встрече приняли участие также генеральный директор Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) Никита Гусаков, представители зимбабвийских и российских банков.

Переговоры были посвящены развитию сотрудничества в области сельского хозяйства, поставок минеральных удобрений из России в Зимбабве и другие государства африканского континента, сотрудничества в сфере промышленности, строительства, добычи полезных ископаемых. Были обсуждены также вопросы обеспечения финансирования этих проектов.