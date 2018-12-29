Максим Решетников: Попытки стимулировать рождаемость больше влияют на показатели бедности Губернатор Пермского края выступил в качестве эксперта на Гайдаровском форуме

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края выступил в качестве эксперта на Гайдаровском форуме

Сегодня, 15 января, в Москве стартовал Гайдаровский форум — 2019 «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил в качестве эксперта на панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» и рассказал об особенностях реализации в Прикамье программ в сфере демографической политики и занятости населения.

Про смертность:

— Есть очень адекватные национальные проекты по снижению смертности от болезней системы кровообращения и онкологии. Цели амбициозные, но достижимые. Но есть два риска, связанных с их выполнением. Во-первых, мы недооцениваем сроки, которые нам необходимы для изменения ситуации, так как нужно менять организацию всей нашей трёхуровневой системы оказания медицинской помощи. В результате нам дают деньги, ставят задачи, а уже через полгода требуют снижения смертности. Во-вторых, по программе госгарантий нам всё больше требований диктуется с федерального уровня. Регионы все разные, и надеть на всех одинаковую модель не получится. Поэтому надо контролировать или результат, или процесс.

Про рождаемость:

— Пермский край имеет богатую историю попыток стимулировать рождаемость с помощью разных материальных мер. Но практика показывает, что влияние непосредственно на рождаемость всё-таки ограничено. Эти меры больше влияют на показатели бедности, потому что бедность у нас в основном среди многодетных. С этой точки зрения всё делается абсолютно правильно, но скорее влияет на другую цель, а не на рост рождаемости.

Про миграцию:

— Если мы не занимаемся удержанием молодёжи, то, что бы мы ни делали в плане смертности, рождаемости и т. д., наши перспективные силы утекают. Для молодёжи критична тема высшего образования. Если на территории региона есть мощные университеты, то мы способны удерживать молодёжь. Если мощных университетов не будет, то дрейф пойдёт сразу в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных университетов. Для нас это актуально, так как у нас нет федерального университета, поэтому надо развивать то, что есть. К сожалению, мы видим, что и до них руки не всегда доходят по объективным причинам. И здесь, наверное, нам необходимо посмотреть некие механизмы усиления возможностей региональных администраций их развивать.

Про занятость:

— С точки зрения занятости мы вообще проблем не видим, так как даже с учётом повышения пенсионного возраста к 2024 году численность населения трудоспособного возраста Пермского края достигнет лишь уровня 2014 года. Поэтому нельзя сказать, что изменения пенсионной системы у нас могут привести к росту безработицы.

На нас больше влияет фактор, связанный с ростом производительности труда, естественным влиянием цифровизации, например, в сфере транспорта, торговли, ЖКХ и т. д. Поэтому если мы хотим, чтобы рост зарплат был выше инфляции, нужно заниматься производительностью труда. Но национальный проект по производительности труда почему-то вычёркивает самый неэффективный сектор — сектор госуправления, социальных услуг, безопасности и т. д. Сейчас у нас реализуется проект централизованной бухгалтерии. Сейчас социальную сферу в крае обслуживают порядка 7 тыс. бухгалтеров, и потенциал высвобождения среди них равен 30%. Мы этот процесс даже тормознули, так как нужно понимать, куда эти высвобожденные люди пойдут и как их переучивать. Ведь им нужны другие программы, стипендии и т. д.

И это мы говорим только про бухгалтерию. Ещё у нас есть неэффективная сфера ЖКХ и огромное количество неэффективных рабочих мест в бюджетном секторе, где зарплата ниже МРОТа. С этим надо разбираться, но для этого придётся решать вопросы в сфере дополнительного образования, а также решить проблему с территориальным аспектом незанятости или нелегальной занятости. У нас люди заперты в своих территориях, где нет рабочих мест. Места мы туда не притащим, поэтому надо вытаскивать людей к рабочим местам. Например, мы думаем, как это сделать с помощью программы по расселению аварийного жилья и создавать жилой фонд в центрах развития, где рабочие места есть, а работников не хватает.

Инструментов регулирования демографии и занятости населения у нас достаточно. Регионы должны сами понять, в каких секторах какие будут процессы, сколько высвобождаем, куда абсорбируем, какие нужны программы и т. д. На федеральном уровне это не понять, это очень точечные проблемы. Мы для себя поставили задачу разработать такую программу, предъявить её. И тогда, возможно, мы придём к выводу, что каких-то инструментов не хватает.