На Чусовском мосту вновь ограничат движение. На этот раз — до конца 2020 года

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Чусовской мост

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в министерстве транспорта Прикамья, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно вводится временное ограничение движения транспортных средств.

В этот период предельная допускаемая общая масса транспортного средства, проезжающего по мосту, не должна превышать 40 т; предельно допустимая нагрузка на ось — 9 т на ось для одиночной оси, 6 т на ось для двухосной группы, 7 т на ось для трёхосной группы и сближенных осей.

Кроме того, устанавливается максимальная скорость движения — 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами — 20 м.

На период введения ограничений на Чусовском мосту будут установлены дорожные знаки: 3.11 «Ограничение массы», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», с табличками 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», 3.16 «Ограничение минимальной дистанции», предусмотренные Правилами дорожного движения. При этом будут демонтированы ранее установленные дорожные знаки 3.11 «Ограничение массы», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», с табличками 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», 3.16 «Ограничение минимальной дистанции», предусмотренные Правилами дорожного движения, — в течение суток после прекращения временного ограничения движения.

Напомним, в конце декабря 2018 года на мосту обнаружили дефект деформационного шва на одной из опор. Для продолжения эксплуатации мостового перехода над швом оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист толщиной 50 мм. Это позволило избежать частичного перекрытия моста и сохранить движение транспорта в северном направлении.

Тем не менее ремонтные работы на мосту привели к образованию серьёзных пробок, в которых автомобилисты в некоторые дни вынуждены были стоять по нескольку часов. Ситуация вызвала волну критики в адрес властей.

Весь объём ремонтных мероприятий планировалось провести до конца мая 2019 года. В минтрансе объясняют это тем, что в зимний период из-за осадков и отрицательной температуры устроить асфальтобетонную смесь по традиционной технологии не представляется возможным. До этого времени будет осуществляться мониторинг перекрывающего листа, переходных участков, в случае возникновения дефектов они будут оперативно устраняться.