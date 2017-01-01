Федеральный научный центр поможет с профилактикой кардиологических и онкозаболеваний в Прикамье

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» получил региональный грант. Его задача — провести анализ рисков потерь здоровья и комплексную оценку эффективности целевых мер по снижению смертности населения Пермского края от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал губернатор Максим Решетников. Документ вступил в силу 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Глава региона вместе с представителями социального блока правительства провёл встречу с руководством научного центра, где стороны обсудили приоритеты исследований.

Как отметил Максим Решетников, конечной целью исследования для региона является формирование групп риска по здоровью и набора технологий по изменению ситуации в Прикамье.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Если нам удастся реализовать этот проект, выявить группы риска и сформировать механизмы по снижению смертности и повышению здоровья в целом, сделать эти механизмы максимально понятными для жителей, то наш опыт с радостью начнут перенимать другие регионы. Потому что сейчас готовых решений нет ни у одного субъекта, мы можем стать первопроходцами.

Директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Вадим Алексеев отметил, что грант выделен центру для проверки эффективности региональной программы по реализации национальных проектов, направленных на снижение смертности от кардиологических и онкологических заболеваний. Исследование позволит оперативно менять структуру мероприятий и повысить скорость достижения необходимых показателей.

Вадим Алексеев, директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»:

— Руководством Пермского края выстраивается трёхуровневая система оказания медицинской помощи как при кардиологических, так и при онкологических заболеваниях. Будет устранён существующий сейчас разрыв между первичным звеном (участковыми врачами) и краевыми учреждениями — будут созданы межрегиональные медицинские центры. Этот процесс предполагает проведение организационной работы, а также обеспечение новых центров кадрами, препаратами и оборудованием. Наша задача в этом процессе будет расставить приоритеты по каждой из территорий края, исходя из их специфики.

Исследования начнутся уже в этом году.

Кроме того, научный руководитель учреждения Нина Зайцева представила главе Прикамья проект нового комплекса, который позволит сконцентрировать весь научный и медицинский потенциал в одном месте — в Камской долине. Лабораторный комплекс уже построен — его площадь более 20 тыс. кв. м, объём инвестиций составил более 1,5 млрд руб. Именно здесь будут размещены уникальная вычислительная техника и оборудование центра.

К 2020 году здесь будут возведены необходимые корпуса и проведены все коммуникации, с 2021 года начнётся внутренняя отделка, установка оборудования. К 2023 году объект планируется сдать в эксплуатацию.