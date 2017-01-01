В Перми совершил экстренную посадку самолёт из Иркутска

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Фото: Facebook

В воскресенье, в районе 19:40 местного времени в пермском аэропорту совершил экстренную посадку самолёт Boeing 737, осуществлявший рейс Иркутск-Москва.

Как сообщает Ura.ru, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Во время полёта у него открылось желудочное кровотечение. Экипаж воздушного судна принял решение приземлиться и передать пассажира медикам, уже на земле его ждала бригада скорой помощи.

После этого самолёт продолжил полёт в Москву.

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