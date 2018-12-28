«Парма» вновь вышла в «Финал четырёх» Кубка России

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» разгромил в ответной встрече четвертьфинала Кубка России «Восток-65» из Южно-Сахалинска — 100:79. Эта победа позволила пермской команде пробиться в финальный этап турнира.

Напомним, первый матч команда из Пермского края проиграла с разницей в 10 очков — 69:79. Для победы в двухматчевом противостоянии «Парме» необходимо было одерживать победу минимум в 10 очков, с чем они успешно справились.

Перелом в игре наступил во второй четверти, когда пермяки вышли вперёд, а затем только увеличивали своё преимущество.

Лучшими у «Пармы» стали: Александр Платунов (19 очков, 9 передач, 2 подбора), Константин Буланов (19 очков, 7 подборов), Николай Жмако (17 очков, 6 подборов, 6 передач) и Александр Винник (16 очков, 10 подборов).

Следующий матч «Парма» проведёт в гостях 13 января на выезде против саратовского «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ.