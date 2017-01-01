Театр превратился в квест-рум Новогодняя сказка Театра-Театра сделана в жанре «продвинутой» бродилки

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Фото: Юлия Трегуб

В Театре-Театре любят необычные форматы спектаклей. Месяц назад зрители танцевали на «Балу Наташи Ростовой», а сейчас ползают по «ледяным» тоннелям и блуждают по зеркальным лабиринтам «Снежной королевы». Благодаря фантазии режиссёра Андреаса Мерц-Райкова и его жены, драматурга Екатерины Райковой-Мерц, знакомый всем сюжет превратился в квест для детей 6—12 лет.

За час с небольшим зрители обходят весь театр — оба зала, оба фойе и закулисье, — который превратился в целый мир, полный разнообразных ловушек и испытаний. Дети пробираются ползком по узкому тоннелю; карабкаются в гору, держась за канаты; перелезают через паутину верёвочек; попутно выполняют задания — например, нужно найти ключи, спрятанные разбойницей, чтобы освободить из клетки северного оленя... То есть двух оленей... Точнее, полтора оленя.. Нет, две половинки оленя! Короче, всё сложно.

На пути зрители-участники встречают колоритных персонажей: актёры театра, даром что главные роли тут не у них, а у зрителей, выдают отменные перформансы. Так, встреча с цветами и шмелём в саду — музыкальное шоу с пением и танцами, а два разбойника и уже упоминавшийся олень (олени?) — это практически репризы для «рыжего» и «белого» клоунов.

Главная «фишка» этого путешествия — сюрпризы и неожиданности, которые придуманы действительно талантливо. За каждым углом — нечто. То чукча-виолончелистка, меланхолически играющая Silent Night, Holy Night. То «пещера ужасов», где духи-невидимки щекочут детей ёршиками для смахивания пыли. То настоящий зеркальный лабиринт — без помощи провожатого не так-то легко выбраться.

С каждой детской группой в 25 человек идут трое провожатых — Герда и два молодых капельдинера, которые включаются в игру, как заправские актёры. Поскольку квесты стартуют каждые 15 минут, в спектакле четыре основных состава, а Герд аж семеро! Перечислять актёров, занятых в «Снежной королеве», бессмысленно, достаточно сказать, что все звёзды труппы — здесь.

Последние квесты уходящего года прошли в Театре-Театре 29 декабря, однако ещё есть возможность побывать на них в новогодние каникулы.

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