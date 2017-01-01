Власти Перми отменили первый аукцион на размещение рекламных конструкций по новым правилам И тут же объявили два других - сразу на 60 лотов

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми отменила аукцион на размещение рекламных конструкций, который должен был состояться 25 января 2019 год. Как отметили в пресс-службе мэрии, причиной стало уточнение лотов по рекламным местам.

Этот аукцион должен был стать первым, реализуемым по принятым в этом году новым правилам размещения рекламных конструкций.

Всего изначально было заявлено 30 лотов (по принципу «один лот — одна конструкция») общей стоимостью более 2,93 млн руб.: 25 двусторонних щитов, две стелы, одна рекламная конструкция и один сити-борд. Все они относились к Орджоникидзевскому, Свердловскому и Дзержинскому районам. Размер конструкций — от 9 до 36 кв.м. Сроки размещения — восемь и 10 лет.

Вместо с этим горадминистрация разместила информацию по двум другим аукционам, которые должны состояться 29 и 31 января. Всего по второму и третьему аукциону выставлены 60 лотов. Начальная цена — от 28,9 тыс. руб. на самые маленькие конструкции.

Напомним, с 1 января 2019 года в Перми заканчиваются выданные пять лет назад разрешения на все виды рекламных конструкций. Новая схема их размещения разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ. В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно.

Согласно документу, крупноформатная реклама вынесена за пределы центральной части города. Новой схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций (сейчас их в городе ориентировочно 1,4 тыс.).