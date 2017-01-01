Мэрия Перми объявила торги на размещение наружной рекламы

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми объявила торги на размещение наружной рекламы на улицах города.

Всего заявлено 30 лотов общей стоимостью более 2,93 млн руб.: 25 двусторонних щитов, две стелы, одна рекламная конструкция и один сити-борд.

Как сообщили в мэрии, департамент экономики и промышленной политики сформировал лоты по принципу «один лот — одна рекламная конструкция». Преимущество такого формирования объясняется повышением эффективности контроля за исполнением условий договора, снижением риска отказа победителем аукциона от заключения договора в связи с невостребованностью места размещения в схеме, а также достижением максимальной цены, предложенной в результате аукциона по каждой рекламной конструкции.

Свободные места расположены в разных районах города: Орджоникидзевском, Свердловском и Дзержинском. Приём заявок продлится до 23 января 2019 года.

В конкурсной документации указаны вид и тип рекламной конструкции, а также общая площадь информационного поля — она варьируется от 9 до 36 кв. м.

Планируется, что торги по всем лотам пройдут 25 января. Договоры по их итогам будут заключаться на восемь или десять лет.

Напомним, с 1 января 2019 года в Перми заканчиваются выданные пять лет назад разрешения на все виды рекламных конструкций. Новая схема их размещения разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ. В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно.

Согласно документу, крупноформатная реклама вынесена за пределы города. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.