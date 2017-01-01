На поверхность подняли тела всех девятерых погибших в Соликамске

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По данным оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске, на поверхность подняты тела всех девяти погибших горняков. Работы по подъёму тел погибших продолжались около шести часов. Первое тело было поднято на поверхность ориентировочно в 16 часов по местному времени, последнее — в районе 22 часов.

Это стало возможным после полной ликвидации очагов горения в шахте. Тем не менее, по словам спасателей, операция проходит «в тяжелейших условиях». Все тела требуют опознания, так как в момент трагедии в столбе шахты поднялась температура, в несколько раз превышающая порог жизнедеятельности человека.

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты «Уралкалия» произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Утром 23 декабря они были объявлены погибшими, позже были обнаружены тела всех погибших. Понедельник, 24 декабря, в Пермском крае объявлен днём траура.





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