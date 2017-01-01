Найдено тело девятого погибшего шахте СКРУ-3 строителя

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В шахте рудника «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске обнаружено тело девятого строителя-горняка. Об этом сообщили в оперативном штабе. Сегодня рано утром были обнаружены тела восьми из девятерых пропавших без вести горняков. Это удалось сделать только с седьмой попытки, когда температура воздуха в столбе шахты опустилась до приемлемой отметки.

Тела будут поднимать только после того, как место происшествия осмотрят следователи следственного управления.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников в своём видеообращении сообщил, что к четырём утра стало окончательно ясно, что живыми оставшихся девятерых работников уже не найти. Понедельник, 24 декабря, официально объявлен днём траура в Пермском крае.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты «Уралкалия» СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом еще девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Позже в тот же день СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трёх и более человек).

В декабре прошлого года объект был передан подрядной организации ФГУП УС-30 из Башкортостана для строительных работ. Все погибшие горняки были сотрудниками этой организации.