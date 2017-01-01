Главой Усть-Качки избран Денис Строганов Его поддержали семь народных избранников из десяти

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Усть-Качка

Денис Строганов останется главой администрации Усть-Качки. Такое решение принято сегодня по итогам открытого голосования совета депутатов поселения. За Строганова отдали голоса семь парламентариев из десяти, двое — против и один воздержался.

Напомним, работник курорта Усть-Качка Денис Строганов стал главой поселения 12 декабря, после истечения срока полномочий прошлого главы Василия Лузина. При голосовании депутатов Строганов набрал 5 голосов из десяти, а его оппонентка, замглавы администрации Ирина Волкова — четыре. Однако, как оказалось, сам Строганов не проголосовал. Учитывая это, народные избранники решили проголосовать повторно 18 декабря.

Отметим, сегодня во время прямого эфира губернатора Пермского края Максима Решетникова в Instagram один из жителей задал главе региона вопрос по проблемам «Усть-Качки», которые «не решаются долгое время». В ответ на это глава региона напомнил, что вскоре у поселения будет новый глава, который должен будет разобраться и исправить ситуацию, а также пообещал оказать в этом необходимое содействие.