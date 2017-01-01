Сегодня Максим Решетников проведёт очередной прямой эфир в Instagram

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 18 декабря, губернатор Пермского края проведёт очередной прямой эфир в Instagram. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Начало в 19:00, общаться глава региона планирует в течение часа.

«Пишите о волнующих вас темах в комментариях. Те вопросы, которое остались после прошлого общения — к ним тоже вернёмся», — пообещал Максим Решетников.

Отметим, это будет уже третий по счёту прямой эфир в режиме «вопрос-ответ» в этой социальной сети Instagram. Прошлый эфир состоялся 20 ноября, единовременно за ним следило порядка 250 человек, анонс эфира собрал более 500 вопросов.

Количество подписчиков Максима Решетникова в Instagram — 44,4 тыс.