За год количество выданных жителям края «кредиток» выросло в полтора раза

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В Пермском крае за 10 месяцев текущего года банки выдали населению 168,8 тыс. кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года (93,5 тыс.).

Как уточнили в бюро, этот показатель — выше среднероссийского (69,2%). Рост зафиксирован во всех 40 регионах, где проводилось исследование.

Больше всего кредитных карт выдано в Москве (более 550 тыс.), Московской области (431 тыс.) и Краснодарском крае (329 тыс.). Самый большой рост за год зафиксирован в Липецкой области — на 136%.

Эксперты НБКИ связывают общероссийскую тенденцию с тем, что кредитные карты — самый удобный кредитный продукт как для банков, так и для заёмщиков, кроме того, многие банки постоянно объявляют о различных льготах. Большую роль играет кэшбэк.