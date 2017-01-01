Власти Перми подвели итоги года в дорожной отрасли Площадь ремонта составила порядка 1 млн кв. м, из них половина — в рамках федеральной программы

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Из них 506 тыс. кв. м — 23 объекта — в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в мэрии Перми, подводя итоги уходящего года в дорожной отрасли.

По словам чиновников, преимущество проекта в том, что при выполнении ремонтных работ по самой дороге кроме замены покрытия проезжей части восстанавливаются наружное освещение, ограждение, устанавливается бортовой камень. Наиболее крупными объектами по программе этого года стали улицы Космонавта Леонова, Екатерининская, Архитектора Свиязева, Петропавловская, Василия Васильева, Южная дамба.

Кроме того, в этом году завершилась масштабная реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. В конце октября здесь запустили движение по шести реконструированным полосам.

Ещё один знаковый объект уходящего года — старт масштабной реконструкции ул. Революции. Первый этап от ЦКР до улицы Сибирской подразумевает работы на протяжении трёх кварталов: от улицы Сибирской до улицы Куйбышева. На этом участке устроят четырёхполосное движение — по две полосы в каждую сторону — и обустроены трамвайные пути. Сейчас на этом участке одностороннее движение. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств.

В мэрии напоминают о планах на будущее: в ближайшие пять лет крупнейшими дорожными объектами столицы Прикамья станут улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева, Карпинского на двух участках — от улицы Мира до шоссе Космонавтов и от улицы Свиязева до улицы Советской Армии, улица Строителей от улицы Куфонина до площади Гайдара и трасса ТР-53.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Перми:

— Аварийность в Перми напрямую связана с улично-дорожной сетью. Статистика показывает, что в городе снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Так, например, в 2015 году количество ДТП составляло 2308, то к концу 2018 года их стало в два раза меньше, то есть 1091 ДТП. Благодаря таким мерам, как увеличение пропускной способности и ремонт дорог, нанесение разметки из термопластика, обустройство новых пешеходных переходов, установка новых светофорных объектов и организация кругового движения, в городе улучшается обстановка на дорогах.