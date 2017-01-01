В Пермь приходят декабрьские морозы
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Пермяков ожидает морозная рабочая неделя с 17 по 21 декабря с постепенным понижением температуры воздуха.
Как сообщает Гидрометцентр России, самым тёплым днём недели станет понедельник с дневной температурой -4°. Затем под действием антициклона температура начнёт резко падать. В середине недели и до пятницы включительно дневная температура достигнет -12°, ночная -18°.
На протяжении всей недели будет солнечно, осадки маловероятны.
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