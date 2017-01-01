Мэрия Перми объявила конкурс на выбор директора Пермского зоопарка

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Фото: Константин Долгановский

Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми объявил конкурс на замещение вакантной должности директора Пермского зоопарка. Сообщение об этом размещено на сайте мэрии. Директор впервые будет выбран на конкурсной основе. В состав конкурсной комиссии войдут представители городских властей, государственных органов власти Пермского края, научного сообщества и общественные деятели.

Для того чтобы стать участником конкурсного отбора, необходимо иметь высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, медицинское), стаж работы на руководящих должностях преимущественно в зоопарках или ветеринарных лечебных учреждениях не менее пяти лет, а также в органах управления культурой не менее трёх лет.

Кроме того, кандидат должен обладать профессиональными знаниями и навыками. Например, знать перспективы развития отрасли культуры и зоопарков, основы биологии и воспроизводства животных, составляющих коллекцию зоопарка, условия их содержания в неволе, основы зоотехники и ветеринарии и другое.

Также для собеседования рекомендуется представить концептуальное предложение развития Пермского зоопарка на ближайшие пять лет или иные материалы по желанию участника.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в департамент культуры и молодёжной политики администрации (улица Ленина, 27, кабинет №2) с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу —с 09:00 до 17:00, перерыв —с 13:00 до 14:00. Контактный телефон 290-10-29.

Приём документов пройдёт с 15 декабря до 18 января. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 23 января.

С объявлением, в том числе со списком требований к кандидатам, необходимыми документами для участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.