Прокуратура выявила нарушения при сносе «формальдегидных» домов в Березниках У субподрядчика нет лицензии, а заказчик работ не контролирует исполнение условий контракта

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Микрорайон «Усольский-2»

При сносе «формальдегидных» домов в правобережной части города Березники, построенных для переселенцев из зоны техногенной аварии, были допущены многочисленные нарушения. Это выяснилось в ходе проверки, проведённой городской межрайонной природоохранной прокуратурой.

В частности, надзорным ведомством установлено, что подрядчик, с которым был заключён контракт на осуществление сноса непригодных для проживания домов, привлёк к работам субподрядчика, у которого не имелось лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. Кроме того, отсутствовали паспорта на образующиеся строительные отходы, а учёт их движения вёлся с нарушением законодательства.

Также заказчик работ — ГКУ «УКС Пермского края» — не контролировал исполнение подрядчиком условий госконтракта. Материалы прокурорской проверки направлены в Госинспекцию по экологии и природопользованию Пермского края и краевую антимонопольную службу для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Всего в микрорайоне Усольском-2 подлежали сносу 89 домов. Контракт на выполнение работ по демонтажу «формальдегидных» домов региональным управлением капстроя был заключён с ООО «Монтажстрой-Урал». Освободившуюся площадку планируется использовать под городскую застройку и дальнейшее развитие территории. Изначально планировалось, что объекты снесут до 15 ноября. Ранее сообщалось, что сроки окончания работ были сдвинуты в связи с необходимостью проведения обязательной экспертизы фактических отходов на определение класса опасности.

Напомним, коттеджный посёлок Усольский-2 начали возводить в 2007 году в правобережной части Березников. Планировалось, что туда переселят жителей города из зоны провалов. Стоимость проекта составила 1,37 млрд руб. После возведения зданий обнаружилось, что в домах в 50 раз превышены нормативы по концентрации формальдегида в воздухе. Ядовитый газ выделяли некачественные утеплители, минеральная вата и цементно-стружечные плиты. Здания оказались непригодны для постоянного проживания, и в 2012 году дома расселили.

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