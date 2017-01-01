Пермский край вошёл в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

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Фото: Константин Долгановский

Пермский край, благодаря успешной реализации региональной программы по повышению производительности труда, вошёл в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом было заявлено по итогам совместного заседания управляющего комитета по реализации региональной программы поддержки занятости и директоровв промышленных предприятий Пермского края, состоявшегося 13 декабря. В число участников программы в 2018 году вошли 30 предприятий региона. Им была оказана адресная поддержка по внедрению бережливого производства и цифровизации производственных процессов.

Открывая заседание комитета, глава региона Максим Решетников отметил, что по ключевым отраслям Пермский край показывает стабильный рост: металлургия (+30% по сравнению с показателями 2017 года), машиностроение (+17%), производство электрооборудования (+11%). Губернатор охарактеризовал эти показатели как «достаточно хорошие».

«В целом, что наиболее важно, объём промпроизводства по итогам года ожидается свыше 1,6 трлн руб.», — подчеркнул Решетников. По его словам, это способствует увеличению объёма инвестиций в региональную экономику, позволяет создавать новые рабочие места и повышать зарплаты сотрудникам.

Генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон рассказал об опыте реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда». Сейчас в нём участвуют пять предприятий Пермского края: АО «Медисорб», ОАО «Пермский мукомольный завод», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», АО «Сорбент», ООО «Уралбумага». Для того чтобы стать участником проекта, предприятие должно взять на себя определённые обязательства. Прежде всего — показывать рост производительности труда на 30% за три предшествующих запуску проекта года.

«Для нас самой главной целью остаётся формирование на предприятиях культуры бережливого производства. Важно не только научить людей использовать инструмент бережливого производства, а это очень непросто, но и заинтересовать, объяснить, почему для них важно это применять», — сказал Соломон.

Одним из важных направлений региональной экономики остаётся реализация специнвестконтрактов. Министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов пояснил, что в 2019 году планируется перезапуск институтов СПИК. Сейчас региональные власти с Минпромторгом РФ прорабатывают новый формат СПИКов в пользу предприятий, которые выпускают сами либо используют на производстве инновационную российскую продукцию. Кроме того, отметил Чибисов, федеральное министерство увеличивает в два раза — до 44 млрд руб. — объём средств на субсидирование проектов по поддержке промышленного экспорта.

«Наша задача, задача промышленных предприятий региона — активно в этих проектах участвовать, чтобы привлечь максимальное количество федеральных средств на проекты, связанные с экспортом», — подчеркнул Алексей Чибисов.

В свою очередь директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Юлия Урожаева отметила, что Пермский край является одним из ключевых регионов по внедрению пилотных проектов, реализуемых министерстовом.

«Мы видим значительный экспортный потенциал у ряда пермских компаний и видим, что это может стать очень важным источником роста экономики. Второй момент — это цифровизация. Мы благодарны краю, что он вышел с инициативой цифровых аудитов, по итогам которых принято решение и о внедрении цифровых пилотных проектов, и о старте мероприятий по цифровизации промышленности. Договорились также о том, что будем смотреть на инструменты развития внутреннего рынка. Потому что важно не только выходить на экспорт, но важно выстраивать производственные цепочки и внутри страны».